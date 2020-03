Koning Willem-Alexander houdt toespraak over coronacrisis

Koning Willem-Alexander houdt vanavond een toespraak op tv en radio over de coronacrisis. RTV Drenthe zendt de toespraak live uit op TV Drenthe en Radio Drenthe en via rtvdrenthe.nl.

De toespraak is gepland om 19.00 uur. De toespraak wordt ook uitgezonden door de NOS, RTL en SBS. Het is de tweede keer in korte tijd dat de Nederlandse bevolking wordt toegesproken over het coronavirus in een tv-toespraak. Afgelopen maandag sprak premier Rutte het land al toe vanuit zijn werkkamer. Hij legde uit op welke manier het coronavirus bestreden wordt.

Gebarentolk

Op NPO Nieuws is de toespraak te zien met gebarentolk. Die zender is bij KPN te zien op kanaal 43 en bij Ziggo op kanaal 501.