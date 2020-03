'Herdenken moeten we altijd blijven doen, al is iedereen ziek'

"We hebben een hele flow aan herdenkingen afgelast, maar we doen niet helemaal niks. We gaan het sober inrichten", zegt kolonel Harold de Jonge. Hij coördineert de herdenkingen rond Operatie Amherst, een commando-actie in april 1945 waarbij onder andere Franse parachutisten omkwamen tijdens een poging Drenthe te bevrijden van de Duitse bezetter.

"Herdenken moeten we altijd blijven doen, ook al is iedereen ziek", luidt de duidelijke boodschap van De Jonge. "Maar als er heel veel mensen zijn besmet, moet je zo'n herdenking niet zo groots aanpakken als we gepland hadden."

33 Fransen sneuvelden

In de binnenstad van Assen prijken afbeeldingen van de 33 omgekomen Franse parachutisten op banieren aan lantaarnpalen. Het is voorlopig een van de weinige manieren waarop het publiek wat merkt van de herdenking. De grootse herdenking met honderden mensen, veteranen en nabestaanden uit Frankrijk is conform het advies van het RIVM afgelast. "We hebben er geen moeite mee, maar het is wel heel jammer", zegt De Jonge. Hij wil wel alle monumenten bezoeken, zoals gepland. Dat wordt dan wel in klein comité. "We gaan proberen overal een bloemetje te leggen."