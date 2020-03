Zeven nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, ook patiënt in Meppel

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in Drenthe is gestegen van 28 naar 35. In de gemeente Meppel is nu ook iemand besmet, meldt de GGD Drenthe.

Het werkelijk aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met ziekteverschijnselen getest wordt. In Coevorden zijn er sinds gistermiddag twee besmettingen bijgekomen, waardoor het totaal nu op veertien ligt. Dat is het hoogste aantal van alle Drentse gemeenten. In de gemeenten Tynaarlo, De Wolden, Emmen en Hoogeveen is er één besmetting bijgekomen.

De eerste coronabesmetting in Drenthe werd op zondag 1 maart geconstateerd in Dalen. In totaal zijn nu in negen gemeenten mensen besmet (geweest) met het virus.