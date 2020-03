Inzamelpunten voor mondkapjes opgericht in Assen en Emmen

Heb je mondkapjes, beschermingsbrillen of 70% alcohol over of kun je dit missen? Vanaf vandaag kunnen deze gebracht worden bij twee inzamelingspunten in Assen en Emmen. Ook is komt er een inzamelingspunt in Groningen.

Edwin Klomp uit Groningen is initiatiefnemer ervan. "Ik heb het nu wat rustiger met mijn werk. En van een vriend van mij, Geert Ensing, die als chirurg in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen werkt en dus dicht op het vuur zit, hoorde ik dat zij de noodklok luiden omdat er een tekort is."

Klomp zette in mum van tijd gisteravond al twee inzamelpunten in Assen en Emmen op. Vanuit daar gaat het naar de Centrale Huisartsendienst, waar het gecontroleerd wordt en op schaarste verdeeld gaat worden over de ziekenhuizen, huisartsen en andere medische instanties die het nodig hebben. "We moeten natuurlijk wel de kwaliteit bewaken."

Benodigdheden:

- FFP2/FFP3 maskers

- waterdichte beschermingsbrillen

- 70% alcohol

- sterilium

- beschermingsjassen

Afstand

Mensen die spullen willen brengen kunnen het bij de inzamelpunten onder de overkapping neerzetten. "Als zij zien dat er iets staat, halen ze dat weg. Zo wordt er ook afstand bewaart", legt Klomp uit.

Op de volgende punten in onze provincie kunnen mondkapjes en andere benodigde materialen ingeleverd worden: - Centrale Huisartsen Dienst Drenthe (CHD), Stationsstraat 46, Assen

- Growing Emmen, Baander 4 in Emmen

-MartiniPlaza Groningen (in samenwerking met het UMCG), vanmiddag tussen 14:00 uur en 17:00 uur. Daarna maandag tot en met zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur.