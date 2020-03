Laatste gasten vertrekken van vakantiepark Hof van Saksen

"Het is een trieste dag in onze geschiedenis. We gaan dicht omdat we vinden dat we gehoor moeten geven aan de oproep van de overheid dat grote groepen mensen niet bij elkaar moeten komen. Wij zijn een enorm groot park met plaats voor 3.000 gasten. Het is daarom niet verstandig de deuren open te houden", zegt Roland Rozenbroek, general manager van Hof van Saksen.

"Bovendien kunnen we nu niet het product bieden waarvoor we staan. Want dat is inclusief restaurants, zwembaden en supermarkt. We kunnen de gasten nu alleen een huisje bieden. En daarnaast wil ik de veiligheid van mijn medewerkers kunnen garanderen", aldus Rozenbroek.

Verschillen per park

Vorige week heeft het park gasten met aankomstdatum 13 maart afgebeld. Maar er waren nog mensen die al in het park verbleven en twee weken hadden geboekt. Aan hen is de keuze gelaten om te blijven zonder faciliteiten of te vertrekken en een deel van het geld terugkrijgen. Tachtig gasten zijn afgelopen week nog gebleven. De laatste vakantiegangers vertrekken vandaag.

Center Parcs heeft maandag de deuren van alle parken al gesloten. Waarom Hof van Saksen nu pas? "Ik weet niet waarom Center Parcs alles heeft gesloten. Maar vanuit mijn eigen Center Parcs verleden weet ik dat de locaties van Center Parcs een centrale hal hebben waar veel gasten tegelijk samenkomen. Dan is het niet haalbaar om maximaal 100 mensen tegelijk in een ruimte te hebben", zegt Rozenbroek.

Het is de tweede keer dat Rozenbroek een totaal leeg park meemaakt. "Ik ben begonnen in een leeg park, vanuit een faillissement. Maar ik loop nu net zo verdrietig rond als acht jaar geleden."

Geen faciliteiten

Naast Hof van Saksen sluit ook Vitamaris op Schiermonnikoog de deuren. De kleinere parken van Landal in Drenthe zijn nog open. "We volgen de ontwikkelingen van dag tot dag. Gasten van kleinere Landal parken komen voornamelijk voor de natuur en de omgeving en niet zozeer voor faciliteiten als zwembaden en restaurants", zegt een woordvoerder.

De vakantieparken van Roompot blijven voorlopig open, waaronder Hunzedal in Borger. "In deze tijden begrijp ik dat sommige parken besluiten hun deuren te sluiten wanneer social distancing niet kan worden verzekerd of om economische redenen wanneer de kosten te hoog zijn voor een beperkt aantal gasten. Dit is niet onze intentie en dit is ook niet wat wij van de regering hebben gehoord. De 10 parken in ons aanbod in Drenthe zijn dan ook open", meldt een woordvoerder.

De faciliteiten op alle Roompotparken in Nederland zijn wel gesloten tot 6 april, zoals de animatie, de kidsclub, het zwembad, de wellness en de restaurants. Tot die tijd worden snacks en maaltijden bij de vakantiewoning bezorgd.