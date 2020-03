Drentse woningcorporaties doen voorlopig geen huisuitzettingen

Een duidelijke vraag van Gert Jan Segers (CU) in het Kamerdebat van 18 maart: kan er geen voorlopige stop gezet worden op huisuitzettingen? Want vaak, zo zei Segers, komen die mensen dan bij familie terecht en die zijn al overvoerd in deze tijd. Drentse woningbouwverenigingen reageren op dit verzoek.

Zeldzaamheid

Huisuitzettingen komen niet heel vaak voor. Per woningcorporatie in Drenthe zijn er ongeveer vijf keer per jaar incidenten waarin gesprekken met de huurder vastlopen en maatregelen moeten worden getroffen. En bij een enkele, zoals woningvereniging Woonservice, nog minder vaak.

Een woninguitzetting kan voorkomen na een extreme betalingsachterstand en negeren van hulp of wanneer sprake is van asociaal gedrag zoals bij bijvoorbeeld een hennepkwekerij of overlast. Maar toch, in deze onzekere coronatijd wordt hoogstwaarschijnlijk niemand meer op straat gezet, lichten woningcorporaties toe.

"Wij hebben richting onze ketenpartners en gemeenten aangegeven geen huiszettingen te doen", licht woningbouwvereniging Woonconcept toe. "Want immers, waar moet iemand heen wanneer we sociaal contact willen beperken?"

Coulanter met incasso's en meer hulp

Ook woningbouwcorporatie Actium geeft aan de komende tijd 'absoluut geen ontruimingen te gaan uitvoeren die samenhangen met de consequenties van het coronavirus'. Zij zeggen daarnaast soepel met incasso's om te gaan. "In ons incassobeleid, wat voorafgaat aan een huisuitzetting, zullen we coulanter zijn. Waar een huurachterstand ontstaat als gevolg van inkomensverlies dat samenhangt met het virus, stellen we ons al coulant op. Zie daarvoor onze website."

Domesta, die als woningvereniging vooral actief is in Emmen, Hoogeveen en Coevorden, wijst ook op de hulp waar mensen deze tijd een beroep op kunnen doen. "Als mensen een inkomensterugval hebben, kunnen ze contact met ons opnemen. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Wij zullen daar bijvoorbeeld in onze aanmaningsbrief extra aandacht aan besteden."

Huisuitzetting voorkomen

In het geval van Woonconcept stond in de komende maand één huisuitzetting gepland. Volgens de vereniging is die door een constructieve samenwerking met de gemeente voorkomen.

Het komt overigens vaker voor dat er op het laatste moment een oplossing wordt gevonden om een huisuitzetting te voorkomen. "Dit is niet uniek, een huisuitzetting wordt vaker voorkomen om 'vijf voor twaalf', maar het is wel extra fijn in deze bijzondere en onzekere periode", reageert Woonconcept.