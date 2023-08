GGD tevreden over voorlichting op Regenboogfestival: 'Met honderden mensen gesproken'

De GGD Drenthe is "heel tevreden" over het bezoek van de gezondheidsdienst aan het Regenboogfestival in Emmen. De GGD stond daar met een speciale bus, om voorlichting te geven en om vaccinaties tegen hepatitis B te zetten.

"Ik heb m'n stem gisteren een beetje verloren", lacht Dianne Schiemer van de GGD. "Zoveel mensen hebben we gesproken. We zijn echt heel positief." De GGD gaf van tevoren aan tevreden te zijn als er met honderd mensen werd gesproken. Dat aantal is ruim gehaald. "We spraken echt met honderden mensen."

Geen vaccinaties

Toch is het niet gelukt om mensen te vaccineren tegen hepatitis B. Schiemer maakt zich er niet al te druk om. "We hebben veel flyers meegegeven", legt ze uit. "Mensen weten vaak niet alles en willen er dan eerst even over nadenken. Dat is ook al winst." Schiemer verwacht daarom dat mensen op een later moment alsnog een prik halen.

De GGD kreeg uiteenlopende vragen van de Regenboogfestival-bezoekers. Zo spraken medewerkers onder meer over queer zijn en uit de kast komen. "Voor sommige mensen was dit het eerste evenement dat ze bezochten na hun coming-out." Overigens werd niet alleen gesproken met mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap. "Alles is langsgekomen. Zo spraken we bijvoorbeeld ook over anticonceptie en seksualiteit."

Condoomraden

Grote publiekstrekker was het zogeheten condoomraden. Bezoekers konden gokken hoeveel condooms er in een grote glazen pot zaten. "Dan raak je met elkaar in gesprek en vraag je of ze bekend zijn met wat de GGD doet", vertelt Schiemer. "90 procent had eigenlijk geen idee." Volgens Schiemer weten veel mensen niet dat je bij de GGD ook terechtkunt met vragen over seksuele gezondheid. "Dan valt bij sommigen de mond toch open."

Schiemer denkt dat de GGD zichzelf goed op de kaart heeft gezet. "We hopen een doelgroep te bereiken die ons misschien wel het meest nodig heeft. Mensen vinden het dan fijn om te horen dat ze gratis en anoniem bij ons terechtkunnen."