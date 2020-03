'Scheper Ziekenhuis een must voor bestrijding coronacrisis'

Voor een goede bestrijding van de coronacrisis moet de 'hoog-complexe zorg' bij het best daarvoor uitgeruste ziekenhuis in Drenthe geconcentreerd blijven. Dat meldt Treant in antwoord op de open brief van SP Hoogeveen. Dat ziekenhuis is volgens de zorggroep het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

De Socialistische Partij vroeg aan Treant om de spoedeisende hulp (SEH) en de daaraan gekoppelde Intensive Care (IC) bij het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen open te houden, in plaats te sluiten vanaf 6 april. De verspreiding van het coronavirus zou de komende tijd voor heel wat ziekenhuisopnames kunnen zorgen.

Daarnaast rijmt de sluiting van de SEH volgens de SP niet met het besluit om de huisartsenpost bij het Hoogeveense ziekenhuis in te richten als eerste opvang van coronapatiënten uit heel Drenthe.

Bedenkingen

"We vragen ons ten zeerste af of het wenselijk is, juist nu, de capaciteit van het ziekenhuis Bethesda niet te benutten. Een toestroom van patiënten met ernstige ademhalingsproblemen ligt immers in de lijn der verwachtingen", schreef SP-fractievoorzitter Jutta van den Oord.

Reden voor Treant om de opvang en behandeling van coronapatiënten in Emmen te concentreren, is de aanwezigheid van bijvoorbeeld een CBRN-unit (een isolatiestraat) en een isolatiekamer op de SEH. "Daarnaast is de SEH daar veel groter en heeft het een IC", aldus Treant. Om verdachte coronagevallen naar Emmen te verplaatsen, wordt een zo veilig mogelijke situatie voor zowel patiënten als medewerkers gecreëerd.