Assen heeft meeste minderjarige verdachten, De Wolden het minst

De gemeente Assen telt in Drenthe relatief gezien het hoogste aantal minderjarige verdachten van een misdrijf. In De Wolden wonen de braafste jongeren.

Met 183 minderjarige verdachten op 10.000 inwoners (1,83%) is Assen koploper in Drenthe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De jeugd in Emmen volgt met met ruim 1,5% minderjarige verdachten, gevolgd door de jeugd in Hoogeveen (1,07%). Opmerkelijk is dat de plattelandsgemeenten Midden-Drenthe (1,02%) en Westerveld ook (1%) ook gemiddeld hoog scoren in Drenthe op het gebied van minderjarige verdachten.

In De Wolden werden in 2019 34 minderjarige verdachten geregistreerd per 10.000 inwoners. Aa en Hunze en Borger-Odoorn volgen met respectievelijk 0.57% en 0.60% minderjarige verdachten.

Landelijk gezien werden de meeste minderjarige verdachten geregistreerd in Middelburg (429). Minderjarigen worden in vergelijking met andere leeftijdsgroepen relatief vaak verdacht van misdrijven als fiets-, scooter-, snorfiets- en winkeldiefstal, openlijk geweld en straatroof.

Toename jeugdige verdachten

De politie registreerde vorig jaar in totaal 18.000 minderjarige verdachten. Dat zijn er 1.000 meer dan in 2018. In de afgelopen tien jaar was het aantal minderjarige verdachten juist meer dan gehalveerd. Van de minderjarige verdachten werd 70 procent voor het eerst als verdachte geregistreerd.

In 2019 registreerde de politie in totaal 165.000 personen als verdachte van een misdrijf. Zij werden verdacht van het plegen van in totaal 262.000 misdrijven. Ruim 1 op de 10 verdachten was minderjarig, in totaal werden deze verdacht van het plegen van 31 duizend misdrijven.

Jongens vaker verdacht dan meisjes

Van de minderjarige verdachten in 2019 was het overgrote merendeel (78 procent) jongen. Een kwart van de jongens was jonger dan 15 jaar. Meisjes zijn vaker dan jongens op jongere leeftijd verdachten van een misdrijf, bijna 30 procent was jonger dan 15. Het aantal meisjes dat geregistreerd was als verdachte is de laatste tien jaar met 61 procent gedaald, het aantal jongens daalde tegelijkertijd met 58 procent.