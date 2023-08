In Drenthe en de rest van het land was vandaag code geel van kracht. Vanuit het westen van het land trokken er buien oostwaarts, plaatselijk met onweer, hagel en mogelijk ook windstoten van 60 kilometer per uur.

Code geel betekent volgens het KNMI: wees alert. Zoals het op de website staat: Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.