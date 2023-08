Code geel in Drenthe wegens kans op onweer, hagel en windstoten

In Drenthe en de rest van het land is vandaag code geel van kracht, meldt het KNMI. Vanuit het westen van het land trekken er buien oostwaarts, plaatselijk met onweer, hagel en mogelijk ook windstoten van 60 kilometer per uur.

Volgens het weerinstituut kunnen het verkeer, buitenactiviteiten en activiteiten op het water last krijgen van de weersomstandigheden. Rond 15.00 uur is het onweer in het westen van het land weer verdwenen, elders in het land gebeurt dit aan het einde van de middag. Code geel is in Drenthe namelijk tot 17.00 uur van kracht.