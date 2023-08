Street Art Festival in Assen: Van grijs naar muren bomvol kleur

Acht kunstenaars uit binnen- en buitenland hebben meerdere muren in Assen kleur gegeven tijdens het Street Art Festival. Kunstorganisatie Writer's Block heeft als missie om Nederland steeds kleurrijker te maken. Inmiddels heeft de organisatie al meer dan honderdvijftig muurschilderingen in Nederland gerealiseerd.

Wytze Hoogslag is een van de kunstenaars in Assen. Hij maakt samen met Remco Efdé een kunstwerk genaamd 'Sportwedstrijd'. Op de muurschildering zijn allemaal fictieve sporten te zien. "Het is gewoon grappig en een grote gezellige kleurenpracht. Je wordt er vrolijk van en dat vinden wij het belangrijkste."