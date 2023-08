De Week van Drenthe: wolvenschade verviervoudigd en Winde opgeschrikt door aardbevingen

Lange wachttijden in ziekenhuizen, meer schade door wolven en twee aardbevingen in Winde. Dat en nog veel meer was afgelopen week in het nieuws. In De Week van Drenthe zie je weer een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

Langere wachttijden

Maandag werd bekend dat Drentse ziekenhuizen veel langere wachttijden hebben voor niet spoedeisende zorg dan met zorgverzekeraars is afgesproken. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTV Drenthe. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen voldoet bijna in twee derde van de gevallen niet aan die norm. Bij Bethesda in Hoogeveen en het Scheper Ziekenhuis in Emmen wordt de norm in ongeveer een derde van de gevallen niet gehaald. Bij Isala in Meppel gaat het om een vijfde van de gevallen.

Wolvenschade

Een dag later becijferde RTV Drenthe hoeveel schade wolven hebben veroorzaakt tussen mei 2022 en april 2023. De schade is over die periode verviervoudigd. In totaal gaat het om een bedrag van zo'n anderhalve ton. Diezelfde dag meldden zowel het Openbaar Ministerie als Thijs Römer dat er hoger beroep is aangetekend in de zedenzaak tegen de acteur.

Aardbevingen in Winde

Dinsdagavond werd het dorp Winde opgeschrikt door aardbevingen. De beving had een kracht van 1,6 op de Schaal van Richter. Een dag later, rond het middaguur, volgende een tweede beving met een kracht van 1,7. Volgens het KNMI zijn beide bevingen veroorzaakt door de gaswinning. Winde ligt namelijk vlak bij een gasveld.

Kunstmatige intelligentie in de zorg

Donderdag maakten twee ondernemers uit Assen en Beilen bekend dat ze een proef met nieuwe technieken in de zorg verlengen. Na de zomer wordt de proef bij twintig huishoudens in Drenthe gedaan. De ondernemers willen namelijk kijken of ze met nieuwe technieken, zoals kunstmatige intelligentie en sensoren, zorg op afstand kunnen verbeteren.

Campings en stikstof