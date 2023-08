Organisatoren Vliegerfestival Emmen koninklijk onderscheiden

Gerrie Enninga (69) en Anny Enninga-de Haas (64) uit Klazienaveen zijn vanmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Emmer burgemeester Eric van Oosterhout was op de slotdag van het Vliegerfestival om de onderscheidingen op te spelden.

Gerrie en Anny Enninga zijn de grondleggers van het Vliegerfestival, dat inmiddels jaarlijks 15.000 tot 20.000 bezoekers. 35 jaar geleden werd het festival voor het eerst gehouden op de Es in Emmen. Later is het festival verplaatst naar de Grote Rietplas, waar het is uitgegroeid tot een meerdaags evenement.