Grote vos blijft achter in noordelijke provincies

De grote vos overwintert als vlinder, in tegenstelling tot de meeste vlindersoorten die de winter doorkomen als eitje, rups of pop. Daarom is deze vlinder al vroeg in het voorjaar te zien.

De afgelopen dagen zijn veel waarnemingen doorgegeven, meldt de Vlinderstichting. De vlinder is op tientallen verschillende plekken gezien al blijven de noordelijke provincies nog wat achter.

Kou

Het kan zijn dat de vlinder in Drenthe, Friesland en Groningen iets later actief wordt omdat het in die provincies kouder is dan in de rest van het land. De komende weken zullen er steeds meer grote vossen te zien zijn.

Verdwenen

En dat is bijzonder. De vlinder was namelijk verdwenen uit Nederland. In 1996 werd het laatste rupsennest gevonden. Tussen 2011 en 2014 werd de vlinder veel gezien maar in de jaren daarna nauwelijks. In 2018 en 2019 was opnieuw sprake van een opleving. Dit keer werd ook vastgesteld dat de vlinder zich in ons land had voortgeplant. Met de nieuwe meldingen zou het zomaar kunnen dat de soort zich hier weer gevestigd heeft.

Waarneming

Tot half april zijn de vossen te zien. Om vast te stellen of het aantal grote vossen toeneemt, is het belangrijk zoveel mogelijk waarnemingen te verzamelen. Heb je zelf een grote vos gezien, dan kun je dat doorgeven op de website Waarneming of Telmee. Het toevoegen van een foto maakt het voor de experts makkelijker om vast te stellen of het inderdaad een grote vos was.

Kleine vos

Het zou namelijk ook een kleine vos geweest kunnen zijn. Ook die vlinder komt nu uit de winterslaap en beide soorten lijken op elkaar. De grote vos is wat lichter van kleur en iets fletser oranje. Het beste kun je letten op de stippen op de voorvleugel. De kleine vos heeft drie donkere stippen. De grote vos heeft één stip in het midden met drie stippen daar omheen. Deze tekening wordt ook wel vergeleken met het atoomteken.