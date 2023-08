Website Groningen Airport Eelde ligt plat

De Groot noemt het vervelend dat de site onbereikbaar is. De andere IT-systemen van het vliegveld werken nog wel gewoon. Er wordt aan gewerkt om de website weer online te krijgen. Ook Schiphol had vandaag kort last van een ddos-aanval, maar hun website bleef wel gewoon bereikbaar.

Hackerscollectief

Volgens FalconFeeds, een platform voor informatie over cyberdreigingen, claimt het hackerscollectief Net-Worker Alliance de aanvallen op. Dat is een pro-Russische groep, die via een eigen kanaal op berichtendienst Telegram geregeld melding maakt van zijn cyberaanvallen. Het is onbekend wie precies achter die groep zit.