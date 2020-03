Theatervoorstelling Veenbrand jaar uitgesteld

De openluchtvoorstelling Veenbrand wordt een jaar uitgesteld. Vanwege het coronavirus wordt het theaterspektakel in het Rensenpark pas in de zomer van 2021 opgevoerd in plaats van aankomende zomer.

Op 26 juni zou de eerste van minimaal 13 voorstellingen te zien zijn. Door de coronacrisis lukt het niet op tijd te beginnen met de repetities. Het 100 koppen tellende koor zou uiterlijk eind maart moeten starten met repeteren. Ook decorbouw op locatie is een heikel punt. Vanwege alle onzekerheden is besloten de voorstellingen uit te stellen. Ook het aan Veenbrand gekoppelde educatieproject is daarmee voorlopig van de baan.

Kaarten blijven geldig

In Veenbrand wordt het publiek meegenomen naar vier locaties in de voormalige dierentuin in Emmen. Het stuk richt zich op de maatschappij waarin wij leven en onder meer de historische veenbrand uit 1917 bij Valthermond speelt een rol. De al bestelde kaarten blijven geldig voor volgend jaar. Ook is er de mogelijkheid om geld terug te krijgen. Mensen die gebruik maken van die regeling krijgen volgend jaar voorrang bij de nieuwe kaartverkoop.

De stichting Veenbrand kreeg vorige maand een subsidie van 150.000 euro van de provincie Drenthe. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma zei deze week in haar videoboodschap over de coronacrisis dat toegekende subsidies geldig blijven. Met andere fondsen en sponsoren is de organisatie nog in gesprek.

