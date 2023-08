VAM-berg na zes weken weer open: 'Hier zijn we, geweldig!'

Wachten wordt beloond

Een groep wielrenners uit Den Haag en Zoetermeer heeft het fietsweekendje in Drenthe nog met een dagje opgerekt om toch de VAM-berg op te fietsen. "We hoorden dat er werkzaamheden waren aan de VAM-berg. Helaas. Maar we hebben mooie tochten gemaakt en toch geprobeerd om naar de VAM-berg te rijden, zo ook vanmorgen. We hoorden van een meneer van de provincie dat om 13:00 uur de hekken weggingen, dus we waren even koffie drinken en hier zijn we. Geweldig!"