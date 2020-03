Drie tieners opgepakt voor fraude met betaalverzoeken

Ze liepen tegen de lamp nadat één van hen zijn bankrekening beschikbaar had gesteld om geld op te laten storten dat afkomstig was van fraude. Hij werd op die manier door criminelen gebruikt als 'geldezel', wat ook strafbaar is. Door het onderzoek naar de geldezel kon de politie ook de andere twee jonge Assenaren aanhouden.

Phishing

Bij betaalverzoekfraude reageert een crimineel op iemand die iets te koop aanbiedt op internet. De crimineel zegt dat hij interesse in het product heeft, maar onlangs is opgelicht. Om te verifiëren of de verkoper te vertrouwen is, vraagt de zogenaamde koper of hij eerst 0,01 of 0,02 cent naar hem wil overmaken.

Daarvoor stuurt hij een betaalverzoek aan de verkoper met een linkje dat leidt naar een internetpagina die lijkt op de app van Tikkie of van een bank, maar in feite is het een phishinglink. Als de nietsvermoedende verkoper daar vervolgens zijn betaalgegevens invoert, kan de crimineel zijn gegevens zien en zo inloggen en geld van de bankrekening van de verkoper halen.

Meer onderzoek

De drie zijn verhoord en inmiddels weer vrijgelaten. De politie gaat verder met het fraude onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.