Drentse makelaars blijven woningen bezichtigen: 'Mensen moeten niet dakloos raken'

Als makelaar ontkom je er niet aan om bij mensen over de vloer te komen. Het is volgens Wim Stuursma van NVM Drenthe belangrijk om de huizenmarkt op gang te houden, juist tijdens de coronacrisis. "Er zijn mensen die hun huis al hebben verkocht en er binnenkort uit moeten, maar nog geen nieuw huis hebben. Als we dan als makelaars niets meer gaan doen, hebben zij straks geen dak meer boven hun hoofd", vertelt Stuursma.

'Chapeau voor de overheid'

Makelaar Mark Kerssies van Woonaccent Westerbork bekent dat hij zich aan het begin van de week nog wel zorgen maakte over het open blijven van zijn makelaarskantoor. "Aan het begin van de week was ik bang dat veel mensen vanwege de regeling Werktijdverkorting minder salaris zouden krijgen. Dan kun je ook minder geld lenen en kunnen mensen misschien geen huis meer kopen. Maar nu worden de meeste mensen gewoon doorbetaald. Chapeau voor de overheid voor hoe ze dat heeft voorkomen!"

Dat werkzaamheden als taxaties en bezichtigingen gewoon doorgaan, betekent niet dat het coronavirus geen effect heeft op makelaarskantoren. Stuursma hoort wat dat betreft verschillende geluiden uit de branche. "Er zijn collega's die vertellen dat klanten afspraken hebben afgezegd. Het aantal mensen dat verder weg woont en hier een huis komt bezichtigen neemt wel af. Maar ik hoor ook collega's die zeggen dat het business as usual is."

Plastic handschoenen

Om ervoor te zorgen dat de bezichtigingen van woningen door kunnen gaan, heeft de NVM adviezen gegeven aan makelaars over maatregelen die zij kunnen treffen. Dat die adviezen goed worden opgevolgd, blijkt uit een rondgang langs verschillende Drentse makelaarskantoren. De medewerkers van Boelens Jorritsma uit Meppel nemen plastic handschoenen mee als ze een huis gaan bezichtigen.

"Het is soms nog even wennen dat je elkaar geen hand kan geven en af en toe is het wel lastig om, bijvoorbeeld op een krappe overloop, anderhalve meter afstand te houden van elkaar", erkent makelaar Jan Meijer van Boelens Jorritsma. "Maar we zijn niet stilgevallen en we nemen de maatregelen in acht die nodig zijn om het virus te verslaan."

'Wel probleem als we ziek worden'

Makelaar Robin Oostergetel van Oostergetel Makelaardij uit Meppel zorgt dat mensen in wiens woning of waarmee een bezichtiging is gepland, een dag van tevoren een mail krijgen met informatie over waar ze op moeten letten. "Als iemand zich ziek voelt, dan bellen we de afspraak af. Dat geldt zowel voor onze klanten als voor onszelf. Verder mogen er maximaal twee mensen meekomen naar een bezichtiging en de verkoper mag niet in de woning aanwezig zijn", aldus Oostergetel.

Buiten de maatregelen die Oostergetel neemt bij het bezichtigen, zorgt hij er ook voor dat binnen het bedrijf de adviezen van het RIVM opgevolgd worden. "We hebben een familiebedrijf en werken nauw samen, maar op dit moment probeer ik zo veel mogelijk niet bij mijn vader in de buurt te zijn. Als we allebei ziek worden, dan hebben we hier wel een probleem."

Bezichtigingen minder hectisch

Over negatieve gevolgen van het coronavirus voor de woningmarkt zijn alle makelaars het wel eens: het is te vroeg om daar al iets over te zeggen. Oostergetel merkt wel dat mensen iets terughoudender zijn en hun verkoopplannen uitstellen. "Maar ik vraag me wel af hoe lang mensen echt gaan afwachten." De Westerborker makelaar Kerssies meldt dat de huizenverkoop bij hem goed doorloopt. "Ik heb van mensen gehoord dat ze het wel fijn vinden dat het wat minder hectisch is. Dat er niet tien mensen tegelijk aan het bezichtigen zijn. Daarnaast zijn de mensen die nu wel op pad gaan écht serieus", zegt Kerssies.

De uitbraak van het virus zorgt ook weer voor bijzondere situaties. Kerssies heeft voor het eerst een huis verkocht zonder dat de mensen in het pand waren geweest. "Zij wonen nu nog in Zwitserland en daar is een lockdown gaande. De ouders van die mensen zijn dus langsgekomen om het huis te bekijken en op basis van de foto's die zij maakten, hebben die mensen uit Zwitserland het huis gekocht."