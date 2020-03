Bewoners Visio De Brink in Vries krijgen ook geen bezoek: 'Een duivels dilemma'

En daarmee loopt de instelling voor op het landelijk beleid. Een medewerker gehandicaptenzorg die liever niet zijn naam noemt, laat weten dat ze daar hun redenen voor hebben: "Bezoeken van buitenaf brengen risico's met zich mee voor het verzorgend personeel. Wie zorgt er voor onze bewoners als het personeel ziek thuis zit? We hebben iedereen nodig!"

Vreselijke beslissing

"Het is een duivels dilemma waar we mee te maken hebben", zegt hij. "Dat onze bewoners niet meer naar de dagbesteding mochten werkt al ontregelend, maar dat ze geen bezoek van hun ouders en verzorgers krijgen is niet uit te leggen."

'Wanneer komt mama weer?'

Dat onderschrijft Corien Dijkstra uit Vries. Haar oudste zoon Max zit intern bij Visio De Brink. "Max telt altijd op z'n handjes wanneer mama weer komt. Maar hij heeft nu geen vingers genoeg om aan te geven wanneer we elkaar weer zien. Ik voel me verdrietig, onzeker maar vooral machteloos. Hoe lang gaat het nog duren? Ik wil wel in quarantaine voor hem, maar ik heb nog een zoon thuis wonen. Ik snap de genomen beslissing, het belang van de cliënten staat voorop, maar Max' zorgmedewerkers gaan ook weer naar huis naar hun gezin. Dat is ook een risico."

Voor zorgverleners die in de gehandicaptenzorg werken, gelden andere regels dan voor medewerkers die in een ziekenhuis werken. Bij verkoudheid en hoesten mogen ze nog aan het werk, bij koorts boven de 38 graden moeten ze thuis blijven, zegt het RIVM.

De medewerker in de gehandicaptenzorg onderschrijft het gevoel van Dijkstra. "Het gaat om kwetsbare kinderen die veel zorg nodig hebben. Daarnaast hebben ze een zwakke gezondheid. Fysiek contact is juist heel fijn voor ze, maar dat maakt de situatie ook zo precair. We hopen en bidden dat dit allemaal zo snel mogelijk over is."

"Morgen probeer ik met Max te beeldbellen. Ik hoop dat hij dat begrijpt", besluit Dijkstra.

De Trans

Bij een andere zorginstelling, de Trans in Rolde, wordt bezoek beperkt en worden mensen met verkoudheidsklachten en griepverschijnselen geweerd; in eerste instantie tot 1 april. De Trans biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis.