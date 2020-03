Op zoek naar rode wouwen

"We proberen hier rode wouwen te spotten", zegt De Vries. "In De Onlanden en het Zuidlaardermeergebied hing voor jarig een stelletje rode wouwen rond. We proberen te kijken of ze al gearriveerd zijn." Je kunt de roofvogels nu het beste opsporen. Ze zijn net aangekomen uit hun winterkwartier in Zuid-Europa, en zijn met een beetje geluk druk aan het baltsen en nesten aan het bouwen.

Rode wouwen broeden sinds een jaar of tien regelmatig in ons land. In Drenthe is drie jaar geleden het eerste nest gevonden. Vorig jaar bleef het beperkt tot één nestvondst, maar na analyse van alle waarnemingen blijkt dat er meer paartjes hebben rondgehangen, in het Drentsche Aa-gebied vrijwel zeker drie.