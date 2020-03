Eerste coronabesmetting in Westerveld vastgesteld

Ook in Westerveld is iemand besmet met het coronavirus (Rechten: Isa Boonstra/RTV Drenthe)

In Westerveld is de eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt GGD Drenthe. Ook is iemand uit de gemeente Tynaarlo positief getest.

Het aantal mensen in Drenthe, waarbij besmetting met het coronavirus is vastgesteld, komt daarmee op 37. De GGD meldde vanmorgen al dat 35 Drenten zijn besmet met het virus, waaronder iemand uit Meppel. Het was voor het eerst dat iemand uit deze gemeente positief is getest.

Op het moment is bij tien van de twaalf gemeenten in onze provincie minstens een besmetting met het coronavirus gesignaleerd. Nog niemand uit de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze is positief getest. In de gemeente Coevorden zijn de meeste coronabesmettingen geteld, namelijk veertien gevallen.