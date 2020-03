NHL Stenden: ‘We hebben ruim 100 studenten in de lucht zitten’

Dag en nacht wordt er op dit moment gewerkt bij NHL Stenden. Niet alleen om leerlingen thuis van digitaal lesmateriaal te voorzien, met name om vervoer te regelen voor buitenlandstudenten. De hogeschool heeft namelijk een heel aantal studenten die studeren of stagelopen in andere landen.

Het is voor reizigers lastig om nog een terugvlucht te vinden en verschillende organisaties zoals Hogescholen en de KLM wordt dringend om hulp gevraagd voordat het wereldwijde luchtruim sluit. Vele vliegreizen worden namelijk geannuleerd. Volgens RTL Nieuws dringt de tijd voor zo'n 10.000 Nederlanders. En dat is niet het enige obstakel. Gisteren spraken we een reiziger die vanuit Botswana naar Drenthe terug probeerde te komen. Haar werden vliegprijzen aangeboden tot zevenduizend euro. Geld dat niet iedere student op zijn of haar bankrekening heeft staan.

Financiële hulp

NHL Stenden biedt daarom financiële hulp aan voor studenten die hun plotselinge terugreis niet kunnen betalen. "Het is niet zo dat we de tickets als Hogeschool betalen, je bent daar als Hogeschool niet voor opengesteld maar ook zeker niet voor uitgerust. Het gaat soms om zulke hoge bedragen dat we wel financiële hulp aanbieden en soms geld moeten voorschieten als studenten echt geen andere mogelijkheid hebben", reageert Marianna Algera van NHL Stenden. "Dit is zo'n unieke situatie en de veiligheid van onze studenten gaat voor alles."

Internationale studenten uit Meppel

De Hogeschool heeft niet alleen Nederlandse studenten die een minor of stage volgen in het buitenland. Andersom heeft de Hogeschool ook Internationale studenten gehuisvest in Drenthe, zoals in Meppel. Volgens Algera zijn er een aantal buitenlandse universiteiten die niet willen dat hun studenten langer in Nederland verblijven, zoals bijvoorbeeld universiteiten in Japan roepen hun studenten terug.

Studenten lopen niet massaal weg

Algera heeft het idee dat het aantal studenten dat Meppel verlaat verder wel meevalt. "Studenten uit bijvoorbeeld Italië zitten hier beter dan in hun thuisland. Studenten krijgen de keuze om te blijven. Maar er is natuurlijk ook een heel aantal studenten die willen herenigen met familie."

Op dit moment is het NHL Stenden gelukt voor flink wat studenten een terugvlucht te regelen. "We hebben ruim 100 studenten nu in de lucht zitten. We monitoren dat bijna ieder uur."