Kweker uit Erica hard geraakt door coronacrisis: 'Kost een paar ton per week'

De bloemenkweker zegt dat hij bijna geen orders meer heeft. "De hoeveelheid orders is nihil tot niks. Normaal gesproken is dit juist een goede tijd, zo vlak voor Pasen. We hebben veel gele kleuren staan, die nu eigenlijk weg zouden gaan." De precieze schade van de coronacrisis is volgens Van Geel nog lastig te bepalen. "Maar dit kost wel een paar ton per week."

'Dit gaat je niet in de koude kleren zitten'

En dat heeft veel consequenties. Zo heeft Van Geel 25 medewerkers met een flexibel of tijdelijk contract naar huis moeten sturen. "Dat gaat je niet in de koude kleren zitten hoor", vertelt hij. "Dit zijn zeer gewaardeerde krachten. Dit is niet leuk. Maar er is gewoon geen werk meer voor iedereen."

Van Geel moet veel bloemen en planten weggooien, alles verkoopklaar maken en inpakken kan kostentechnisch niet uit. Daarom vraagt hij op Facebook of mensen een goede bestemming voor de planten weten. "Op deze manier kunnen we toch iets doen. Hopelijk levert dat nog een goed gevoel op", aldus Van Geel.

Lockdown

Een eventuele lockdown, waarbij heel Nederland op slot zou gaan, verergert de situatie voor Van Geel niet. "Slechter dan 'geen orders' bestaat niet", vertelt hij. "Andere landen hebben wel een lockdown, maar ik zie eigenlijk geen verschil met ons land. Hier zijn de meeste winkels ook dicht en er is een dringend advies om zoveel mogelijk thuis te blijven."

Hoelang de coronacrisis gaat duren, kan niemand voorspellen. En dus is het ook bij Van Geel Orchideeën en Chrysanten lastig om naar de toekomst te kijken. "We voeren wel gesprekken met klanten, accountants, toeleveranciers en de bank. We trekken alle registers open om te kijken hoe te acteren." Maar scenario's bedenken is nog niet zo eenvoudig. "We proberen wel een plan te maken, maar dat valt niet mee."

Archieffoto van de kwekerij in Erica (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

'Het is heel hard gegaan'

Het coronavirus grijpt in Nederland heel snel om zich heen, ziet ook Van Geel. Afgelopen week zou hij naar een beurs in Naaldwijk gaan. "Die ging wel door, maar we hadden zelf afgezegd. Veel klanten van ons gingen daar toen niet naartoe." Volgens Van Geel was dat achteraf nog maar 'een kleinigheidje'. "We konden dit nog niet vermoeden, het is ineens heel hard gegaan."

LTO Nederland trok gisteren aan de bel. Uit een inventarisatie van de brancheorganisatie blijkt dat boeren en tuinders in het hele land het komende half jaar zo'n 5 miljard euro schade verwachten. In de glastuinbouw wordt op dit moment al gerekend op 2 miljard euro, zegt LTO. Glastuinbouwcluster Greenports schat zelfs de schade de komende twee maanden al op 5 miljard euro voor die sector alleen.