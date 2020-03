Mondkapjes produceren in het WZA: 'Gaan dag en nacht door als het moet'

Nicholas Dobbinga, medewerker steriele medische hulpmiddelen, maakte de eerste mondmaskers: "We hebben het er op de afdeling over. Iedereen heeft het er over. Van hoe zouden we kunnen helpen? En we hadden het over de vellen polypropyleen. Ik dacht: die neem ik dit weekend mee naar huis. En toen heb ik thuis wat maskers gemaakt. En meegenomen naar het ziekenhuis."

Mondkapjes in WZA (Rechten: RTV Drenthe / Chiel van Veen)

Na intern overleg met infectiepreventie en de raad van bestuur is besloten verder te gaan met de mondkapjes. "Dat vind ik dan ook wel weer mooi, dat er gedurfd wordt om rigoureuze besluiten te nemen en om van het pad af te wijken indien nodig. Er zijn namelijk geen draaiboeken voor en richtlijnen. We hebben ook contact gehad met het RIVM en wat kapjes opgestuurd. Zij zeggen dat hen het een goed alternatief lijkt."

Vellen voor instrumentensets

De vellen polypropyleen worden normaal gesproken gebruikt om instrumenten steriel te verpakken. "Maar de operatiekamers hebben ook afgeschaald dus we hebben vellen over."

De vellen worden op maat geknipt. "En dan vouwen we ze op een bepaalde manier. We hebben ook een tutorial gemaakt hoe dat moet. Het is een handigheidje en in het begin is het onwennig. Er wordt wat lacherig over gedaan in het begin. Maar dan gaat het goed en krijg je er handigheid in. En ontstaat er een kruisbestuiving en kan men het van elkaar leren."

Nicholas Dobbinga maakte de eerste kapjes (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Ook krijgt Dobbinga veel reacties van mensen die willen helpen. "Dat is heel lief. Maar niet nodig, want we houden het intern." De gemaakte mondkapjes worden eerst intern verspreid. "We krijgen veel aanvragen van bijvoorbeeld huisartsenpraktijken maar ook Defensie. Maar we gebruiken het eerst voor ons eigen ziekenhuis. En kijken daarna verder." De kapjes worden op bijvoorbeeld de OK's gebruikt en de poliklinieken. "Ze zijn niet geschikt tegen corona. Dan moeten ze echt helemaal afsluiten. De zogeheten FFP2 en FFP3-maskers."

Het WZA gebruikt zo'n 500 mondkapjes per week. "Dat getal heb ik gehoord. We gaan nog wel even door hiermee. Desnoods dag en nacht als het moet. Met plezier, hoor."