Coronavirus spelbreker voor trouwpaar uit Schoonebeek

In New York konden ze nog niet denken dat het coronavirus hun huwelijk zou dwarsbomen (Rechten: Wolter en Anniek)

Bijna iedereen die in deze dagen iets heeft gepland, kon het ook weer afgelasten. Zo ook Wolter (29) en Anniek (25) uit Schoonebeek. Ze hadden 20-03-2020 op hun kalender rood omcirkeld, voor de mooiste dag van hun leven. Maar voordat de festiviteiten kunnen beginnen, gooide het coronavirus roet in het eten.

De twee hebben elkaar tien jaar geleden leren kennen. Ze woonden al een aantal jaren samen, toen, zo blijkt uit de vele hints die ze gaf, Anniek het zo langzamerhand tijd vond worden om te gaan trouwen.

Wolter had geen haast. Als hij zijn vriendin ten huwelijk zou vragen, dan moest dat op een bijzondere plek. Het Empire State Building in New York was zo'n locatie. Hij kocht in het geniep een ring en op een dag in september 2018, op ruim 300 meter hoogte, stelde hij haar dé vraag. 'Ja', antwoordde ze.

Van plannen, naar afgelasten

Het stel ging op zoek naar een mooie locatie en nadat die was gevonden, konden ze een definitieve datum prikken. Met nog ruim een jaar voor de boeg, kon het grote organiseren beginnen.

Kleding, schoenen, kaarten, ringen, bloemen, taart, fotograaf, trouwambtenaar; noem het op, en het was geregeld. Toen dan de eerste berichten over het coronavirus de ronde deden, konden ze nog niet bedenken dat dit gevolgen gaat hebben voor hun trouwdag. Maar hoe dichterbij het kwam, hoe groter de zorgen werden.

Als het kabinet een heel pakket aan maatregelen aankondigt, met onder meer verbod op bijeenkomsten voor gezelschappen groter dan 100 man, gaan de alarmbellen af. Dit besluit heeft ook weerslag op hun trouwerij.

Daarnaast is het voor een aantal naaste familieleden onmogelijk om bij het huwelijk aanwezig te zijn. Of ze behoren tot een risicogroep, of ze wonen in het buitenland. Het is onduidelijk of ze wel naar Nederland mogen reizen. Het paar moest hun trouwerij afzeggen.

Natuurlijk waren ze teleurgesteld. Voordat ze het nieuws met de rest konden delen, moesten ze het eerst zelf even verwerken. Wat de genodigden en ondernemers betreft, iedereen reageerde vol begrip op de afgelasting.

Van afgelasten, naar plannen

Al hadden ze voor de organisatie van hun huwelijksdag meer dan een jaar nodig, een nieuwe trouwdatum was een dag later geregeld. Ze hebben nu een dag in oktober in hun kalender rood omcirkeld. Dan gaan ze voor de herkansing.