Molen(tje) en tarwe na jaren weer terug op Coevorder Molenbelt

Het komt uit Friesland per oplegger, is ruim zeven meter lang, meer dan 600 kilo zwaar en heeft de gemeente Coevorden veertigduizend euro gekost: een kunstwerk in de vorm van twee reusachtige korenaren, gemaakt door kunstenaar Hans Jouta. Vakkundig wordt het beeld op z'n plek vastgezet en dan mag wethouder Erik Holties het op gepaste wijze 'dopen', met een zakje meel.

En dat zakje meel spat uiteen zodra het de korenaren van corstenstaal raakt. Het zijn een paar flinke knipogen naar het verleden van de Molenbelt, waar vroeger eeuwenlang een korenmolen stond. Tot die in 1940 gesloopt werd. Nu, ruim tachtig jaar later, is de molen weer terug in de vorm van een piepklein stalen molentje, bovenop het beeld. Zeven meter de lucht in dus.

Molen in de lucht

"Ik heb niet voor een molen gekozen, maar voor het product dat door de molen werd verwerkt", legt kunstenaar Jouta zijn keuze voor de tarwekorenaren uit. "Daarboven groeit weliswaar een klein molentje uit het koren. Dat wilde ik graag tegen de lucht afzetten, vandaar dat het zo hoog zit. Dat is het idee erachter: je ziet in eerste instantie de tarwe en kom je dichterbij, dan zie je de molen."

Het materiaal waar het beeld van gemaakt is, cortenstaal, glanst nu misschien nog wat in de regen. Toch behoudt het de huidige zilvergrijze kleur niet. Na een paar maanden zet de roest in en kleuren de korenaren goudbruin, iets meer de kleur van het tarwe zelf.

'Kunst doet recht aan wat er ooit stond'

Wethouder Holties (BBC2014) sprak bij zijn aantreden uit liever geen kunst en cultuur in zijn portefeuille te willen, maar moet daar als binnenstadswethouder nu toch min of meer aan geloven: "Ik wil nu op die uitspraken een beetje terugkomen en dat meen ik, want ik vind het een mooi kunstwerk, dat recht doet aan wat hier ooit stond."