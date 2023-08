Alle witte bh's in Vries vormen opvallend kunstwerk

In Vries hangt geen witte bh meer aan de waslijn. Die zijn allemaal gebruikt voor een opvallend kunstwerk in het centrum van het dorp.

De kunstenaar heeft een gewaagde creatie gemaakt en deze maakt in september deel uit van het parcours van het EK wielrennen dat door Drenthe gaat. "Ik wilde 'witte wieven' verbeelden. De opkomende mist. Echt Drents erfgoed", legt ze uit. "Maar 'wieven' zijn ook vrouwen."

De dorpsbewoner plaatste een oproep en ontving in korte tijd genoeg ondergoed om het werk af te maken. "Soms reageerden vrouwen verbaasd, maar als ik het uitlegde gingen ze meteen in hun kast kijken. Het levert veel discussie op. Mag een bh wel aan de waslijn? Dat is het mooie van kunst."