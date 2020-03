Er is dit weekend niet veel te doen in Drenthe, maar je kan (nog) wel de natuur in

Het is weer lente en dat is te zien aan de natuur (Rechten: Pixabay)

De lente is begonnen en dat is te zien. Hier en daar fleuren bloemen de bermen op en sommige vogels zitten op hun nestje. Normaal gesproken betekent de aanvang van de jaargetijde ook dat, bijvoorbeeld, de terrasjes worden geopend. Maar dat dit weekend veel activiteiten niet doorgaan, heeft geen uitleg nodig.

Theaters, bioscopen, beurzen en veel winkels zijn dicht. Dat brengt ons tot de volgende vraag: wat is er dit weekend (nog) te doen in Drenthe?

Buiten

Dan kom je al snel bij de natuur. Je kunt namelijk (nog) altijd wandelen of fietsen. Je bent dan bezig én het is gezond. Alhoewel buitencentra bij natuurgebieden gesloten zijn, kun je ook nog de bossen, heides en zandvlaktes van onze provincie verkennen. Te voet of ter fiets zie je bijvoorbeeld dat aan sommige bomen alweer wat groen hangt. "Ook groeien weer de eerste boterbloemen", zegt Marjolein Koek van Natuurmonumenten. "Verder kun je soms krokussen, narcissen en rododendrons zien."

Ook het dierenrijk wordt actiever. Liefhebbers kunnen in de natuur de vogels spotten die, na het overwinteren, weer in onze provincie neerstrijken. Pas wel op dat je ze niet stoort. Sommige dieren hebben namelijk de lente in hun bol, of het nu vogels, padden of boerderijdieren zijn. Ook zijn volgens Koek de eerste vlinders en hommels alweer gespot.

Grote drukte

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verwachten dit weekend grote drukte in de natuur. Waar kun je heen? Koek raadt een aantal natuurlocaties in onze provincie aan. Een voorbeeld is De Onlanden. "Dit gebied is lekker uitgestrekt en het is heel mooi. Vogels vertonen daar paargedrag en ook de reptielen ontwaken", zegt Koek. Volgens haar staat De Onlanden bekend om de vele reptielen. "Maar je moet er wel goed naar uitkijken." Een ander voorbeeld is Het Dwingelderveld. "Het is er vaak wel druk, maar door de grootte kun je er goed terecht."

Koek raadt verder ook zandgebieden aan. "Daar kun je overheen lopen en dan heb je niet te maken met smalle bospaadjes." Want waar je ook bent, je moet door het coronavirus grote groepen mensen mijden. Hoe doe je dat als er een grote drukte wordt verwacht in de natuur?

Natuurmonumenten heeft een lijstje opgesteld waar je rekening mee moet houden. Samengevat: houd rekening met elkaar, geniet van de natuur maar gebruik ook je gezond verstand:

Aandachtspunten volgens Natuurmonumenten

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. Blijf binnen bij symptomen van het coronavirus, mijd speelplekken en houd afstand van elkaar. Realiseer je dat parkeerplaatsen snel vol zullen zijn. Ga bij voorkeur op de fiets of te voet naar een park of natuurgebied. Zo worden de natuurbezoekers beter verspreid over het land. Natuurgebieden, horeca, toiletten en informatiecentra zijn gesloten. Laat geen afval slingeren, zeker geen papieren zakdoekjes. Houd je aan de toegangsregels van het gebied want het broedseizoen is begonnen. Dat betekent in vrijwel alle gebieden: blijf op de paden en houd je hond aan de lijn. Lees de borden in het gebied goed en houd je daar aan.

Binnen

Wil of kun je niet naar buiten? Dan kun je bijvoorbeeld (online) spelletjes doen, een boek lezen of je een tijdje toeleggen op een studie. Misschien kun je dan, als de vliegverbindingen naar een aantal landen weer zijn hersteld, je verstaanbaar maken in bijvoorbeeld het Spaans of Italiaans.

Voor lichaamsbeweging hoef je niet per se de deur uit. Ook binnenshuis kun je namelijk sporten. Welke oefeningen je thuis kan doen? Online worden op verschillende sites hints gegeven. Druk hier voor enkele sporttips van een van onze verslaggevers.

Maar of je nu liever televisie kijkt, leest of sport, thuis vermaakt ieder zich op zijn of haar eigen manier...

[Tweet:https://twitter.com/gnuman1979/status/1239523796542992387?s=20]

