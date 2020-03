Toegezongen worden van onder je balkon: 'Ik heb er een paar traantjes om gelaten'

"Het was een verrassing", vertelt mevrouw Steenbergen-Vellinga. "Ik wist nergens van."

Verpleeghuizen op slot

Gisteren maakte het kabinet bekend dat alle verpleeghuizen en woonzorgcentra in Nederland op slot gaan. De tehuizen gaan dicht om de bewoners en het personeel te beschermen tegen het coronavirus. De sluiting gaat in ieder geval tot 6 april duren.

In woonzorgcentrum Olden Kinholt in Hoogeveen probeert het personeel de situatie voor de bewoners toch zo aangenaam mogelijk te maken. "Voor bezoek gaan we proberen om via de onlinemogelijkheden die er zijn, contact te leggen met familieleden", vertelt Janine Bremer, regieverpleegkundige. "We proberen met alle medewerkers en stagiaires die er zijn zoveel mogelijk aandacht aan onze bewoners te geven door net even dat extra praatje te maken."

Verjaardagsliedjes onder het balkon

Alleen via de telefoon of via de iPad hun moeder en oma een prettige verjaardag wensen, zag de familie van mevrouw Steenbergen-Vellinga niet zitten. En dus werden er onder haar balkon luidkeels verjaardagsliedjes gezongen. "Ma is 96, dat is een hele leeftijd. Maar omdat we niet op bezoek kunnen, hebben we bedacht om een aubade op te voeren, zoals bij koningin Juliana ook werd gedaan. Wij vonden dat ma vandaag op haar verjaardag best de koningin mag zijn", vertelt schoondochter Ineke Steenbergen.

Het kan voor familieleden van bewoners lastig zijn dat zorgmedewerkers wel naar binnen mogen, maar bezoekers niet. Terwijl de zorgmedewerkers na hun dienst ook in contact komen met anderen. Maar het doel is volgens Bremer om het virus zo beheersbaar mogelijk te houden. "Hoe minder invloeden van buitenaf, hoe beter. Onze medewerkers proberen daar in hun sociale leven ook rekening mee te houden."

Mevrouw Steenbergen-Vellinga heeft in ieder geval genoten van haar dag. "Ik vond het hartstikke leuk en ik heb er een paar traantjes om gelaten. Ik kan hier mooi aan terugdenken."