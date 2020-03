Henk Wijngaard herschrijft 'Met De Vlam In De Pijp' voor truckers

In het NPO Radio 2-programma Aan De Slag daagt dj Bart Arens artiesten uit om in 2,5 uur een liedje te schrijven voor groepen mensen die dat nu verdienen. Alain Clark maakte een liedje voor mensen in de zorg, Niels Geusebroek zong voor de zzp'ers in Nederland, de 3J's schreven 'Voor Hen Die Wachten', Miss Montreal speelde een nummer voor oud-minister Bruins en nu was het de beurt aan Henk Wijngaard.

'Zonder transport niks op je bord'

"Ik kan het heel kort samenvatten", aldus Wijngaard. "Zonder boer geen voer en zonder transport niks op je bord. Dat verdient een lied. Naar die mensen mag je best wel even zwaaien, want zonder transport staat alles stil."

Tweehonderd reacties

"In het eerste kwartier nadat het lied op de radio te horen was, kwamen er wel tweehonderd reacties binnen", vertelt Wijngaard trots. "Ze verdienen het."

Iedereen stopt nu met werken, zitten weken zonder baan. Maar als trucker ben je nodig, moet je naar de klanten gaan. Dus met passie en volharding, geef ik nog wat gas erbij. Kom misschien een uurtje vroeger, zijn de klanten ook weer blij." Henk Wijngaard

Duim omhoog

Wijngaard is zelf ook vrachtwagenchauffeur geweest en vindt het fijn als mensen meer respect naar de truckers tonen. "Je bent natuurlijk wel een lastpost op de weg. Je mag niet harder dan 100 of 80 kilometer per uur en gewone auto's gaan veel harder. Maar dan is het juist mooi als je nu je waardering toont door bijvoorbeeld even een duim omhoog te doen. Ik weet zeker dat iedere trucker dat mooi vindt." Wijngaard zingt dat ook in zijn nieuwe klassieker.

Geen optredens

Waar de truckers nu volop aan het rijden zijn, staat het werk bij de zanger momenteel helemaal stil. Wijngaard ziet tot en met april zo'n twaalf optredens geannuleerd. Een flinke domper. "Ik zou ook een liedje voor alle artiesten kunnen schrijven", lacht hij, maar Wijngaard vindt het ook vervelend: "Naast dat ik er altijd naar optredens uitkijk is het financieel ook erg rottig. Ik loop er duizenden euro's door mis, dus ik moet de belastingdienst en mijn boekhouder maar eens lief aankijken. Wie weet hoe lang het nog duurt, maar gezondheid gaat natuurlijk voor."

Tussen de streepjes

Wijngaard hoopt dat het gauw voorbij is. Voor de truckers heeft hij nog een boodschap: "Hou hem tussen de streepjes, mensen. God bless the drivers."