Drenthe gaat 52,5 miljoen investeren

Het resultaat ligt er nu, met 52,5 miljoen net iets meer dan toen bedacht.

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw. Waarbij landbouw meer in harmonie moet gaan met de natuur. Negen miljoen is ervoor gereserveerd. Het geld komt bovenop de Regio Deal Duurzame Landbouw. Denk daarbij aan kringlooplandbouw, soms biologische landbouw en meer duurzame melkveehouderij.

Energietransitie

Ook de energietransitie krijgt 9 miljoen. Het gaat gebruikt worden om de productie van waterstof aan te jagen, lokale energiecoöperaties, wind- en zonnepark-energie en nieuwe slimme oplossingen ter vervanging van gas en olie. Vooral waterstof is voor de provincie belangrijk. Plannen genoeg: een waterstofwijk Hoogeveen, productie van waterstof in Emmen, het gebruik van waterstof op het Emmtec-terrein, Openbaar Vervoer rondom Emmen en auto's en zwaar vervoer op waterstof.

Sociale Agenda

De Sociale Agenda krijgt 7 miljoen. Onder deze naam zit veel verborgen wat met welzijn en zorg te maken heeft: bestrijding van overerfbare armoede en laaggeletterdheid. Passende woningen voor jongeren, jonge gezinnen en oudere mensen met zorgvragen. Leefbaarheid en bereikbaarheid. Naoberschap stimuleren. Investeren in onderwijs zodat iedereen een diploma heeft. Bereikbare zorg en inspelen op vergrijzing. En inclusie: iedereen moet mee kunnen doen.

Hoger Onderwijs

Het hoger onderwijs in de provincie krijgt zes miljoen euro, dit gaat naar het project Universiteit van het Noorden en naar de groene chemiecampus in Emmen. Denk daarbij aan het doorontwikkelen van manieren om met groene grondstoffen bio-kunststoffen en producten te maken.

Voor die doorontwikkeling is niet alleen geld nodig maar ook een jonge generatie opgeleiden die dat kunnen. Het onderwijsaanbod van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vindt in Emmen goede aansluiting op het onderwijs van NHL Stenden en het Drenthe College. Daarmee zou een doorlopende leerlijn (mbo-hbo-wo) kunnen worden bewerkstelligd. Emmen heeft immers nu geen wetenschappelijk onderwijs. Voor de RUG zou het ontwikkelen van een master een volgende stap kunnen zijn, evenals het aantrekken van PhD studenten.

Binnensteden

GS wil net als in de vorige vier jaar geld blijven steken in herstructurering (2 miljoen) en compactere winkelgebieden in binnensteden (4,5 miljoen). Het geld voor herstructurering is bedoeld om rotte kiezen in te helpen aan te pakken en het geld voor het Binnnenstadfonds kan net als voorheen worden gebuikt om winkelcentra te versterken door ze kleiner te maken en op te knappen. Winkels in steden als Assen, Hoogeveen en Emmen hebben het nog steeds moeilijk.

Cultuur en sport

Voor cultuur en erfgoed is drie miljoen beschikbaar. De HEMA-steden krijgen daarvan ieder 2,5 miljoen voor de versterking van cultuurvoorzieningen, dus dan is er al één miljoen van de drie uitgegeven. Eén miljoen is voor musea en monumenten en de laatste miljoen is voor ambities in de Cultuurnota waar PS nog over komt te spreken voor de zomer. Sport stimulering en bijdragen aan sportevenementen: twee miljoen.

Vitale vakantieparken

Twee weken geleden werd tegen alle verwachtingen op het provinciehuis in bekend dat het Rijk geen geld wil steken in een Regio Deal Vitale Vakantieparken. Aanpak van veel recreatieparken is nodig omdat sommigen niet meer levensvatbaar zijn en een andere bestemming moeten krijgen. Daarnaast zijn er verouderde parken die met een investering weer mee kunnen. GS wil de 2,5 miljoen die de provincie wilde steken in de deal (zodat samen met het Rijk en gemeenten er tien miljoen beschikbaar zou zijn) nu zelfstandig besteden aan vitale vakantieparken. In de hoop dat de gemeenten hun deel van twee miljoen alsnog bij willen leggen zodat toch nog vijf miljoen voor de aanpak ontstaat.

MKB

Voor het Midden- en Klein Bedrijf is één miljoen beschikbaar. Dat lijkt weinig maar GS wil dat gebruiken als risicodekking voor een leenpot van tien miljoen waaruit het MKB geld kan halen om te groeien of kansrijke innovatieve projecten uit te voeren.

Hoeveel kun je doen met 52,5 miljoen?

52,5 miljoen is veel geld maar in het draaiend houden van Drenthe en tegelijk nieuwe initiatieven aanjagen ook weer niet zo heel veel. Maar het gaat om meer dan de investering van de provincie. Met het geld stimuleert of versterkt de provincie wel investeringen van andere overheden of organisaties. In sommige gevallen levert dat een multiplier van meer dan vier op. Dat betekent dat één euro van de provincie tot vier euro aan investeringen van anderen kan leiden. De 52,5 miljoen gaat de komende drie jaar tot 2023 uitgegeven worden. Van de 73 ideeën die Statenleden aanleverden zijn er volgens GS 43 min of meer rechtstreeks in de plannen terecht gekomen. Ook met 52,5 miljoen blijft het keuzes maken.

Op 22 april bespreekt Provinciale Staten de voorstellen van GS.