Fijnproevers opgelet: nieuw boek met alleen de toprestaurants van Drenthe

Alleen de crème de la crème van de Drentse restaurants hebben een plek gekregen in het nieuwe boek van Nino Bouwers uit Oosterhesselen. In Smaken van Drenthe verzamelde hij deze culinaire hoogtepunten van onze provincie.

Hij speurde door de Michelingids, het vergelijkbare en hoog aangeschreven recensieblad Gault&Millau, bekeek een waslijst aan recensies en legde zijn oor te luister bij zoveel mogelijk Drentse fijnproevers. "Daaruit is een samenstelling gemaakt", vertelt Bouwers. "Ik kan niet claimen dat het aller, allerbeste erin staat, maar de top zie je zeker terug."

Na een strenge selectie bleven 44 restaurants over, die Bouwers en zijn twee mede-auteurs over de vloer kregen. Waar de meeste sterrenchefs hun geheimen niet prijsgeven, bleken ze voor Smaken van Drenthe wel bereid een van hun toprecepten te delen. "Er staat van alles in. In ieder geval iets waar de chef héél erg van houdt", belooft Bouwers.

Tournedos valt in de smaak

De gelukkige restauranteigenaren woonden vanmiddag de boekpresententatie bij in Restaurant Posten in Frederiksoord. Een van aanwezigen was de uitbater van 't Wapen van Ruinen, die met volle tevredenheid vertelt over zijn waardering. "We komen er hartstikke mooi uit."

Het recept dat 't Wapen van Ruinen aflevert is de tournedos, het biefstuk van de haas dat als 'hardloper' bekendstaat. "Die bereiden we wat anders dan gewoon en steekt er net even bovenuit. Je wordt er helemaal gelukkig van."

Van schoolopdracht naar boek

Bouwers' honger is overigens nog niet gestild. Eerder bundelde hij de meest aansprekende restaurants van Groningen. Na zijn Drentse avontuur is Friesland straks aan de beurt. "En dat terwijl we begonnen voor een schoolopdracht."