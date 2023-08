Oversteken in Assen? Eerst wachten tot Bartje groen licht geeft

Vorselman trok verantwoordelijk wethouder Bert Jan ten Oever aan de mouw, die het plan concreter maakte met als resultaat het eerste Bartje-verkeerslicht dat op zaterdag 2 september voor het eerst zijn rode en groene licht zal laten schijnen. Die datum is niet toevallig gekozen, want het onverschrokken en goedgebekte jochie is dan jarig.