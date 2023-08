Metershoge Vincent van Gogh als pronkstuk voor tentoonstelling in Assen

Hij is maar liefst meer dan vier meter twintig hoog. Draagt onder zijn linkerarm een schildersdoek. En op zijn rug hangt een schildersezel. Wat er in zijn rechterhand komt, daarover dubben ze nog. Het kan een hoed worden. Of misschien toch een tas? Hij is immers op reis in Drenthe. Maar nog even en dan staat hij, een levensgrote Vincent van Gogh, te pronken op de kop van de Vaart.

Want er komt een grote Van Gogh-tentoonstelling aan in het Drents Museum. Vincent zette hier namelijk op 11 september 1883, 140 jaar geleden, voet op Drentse bodem. En geheel volgens traditie hoort bij zo'n bijzondere expositie in Assen een iconisch beeld. En net als de vorige keer, meer dan anderhalf jaar geleden bij Frida Kahlo, mag Blow-Up Industry de blikvanger maken.

Geweldige eer

Oud-Assenaar Eelco Bügel (44) glundert van oor tot oor. Hij is als baas van Blow-Up Industry er gigantisch mee in zijn nopjes dat hij opnieuw in de prijzen is gevallen. "Tuurlijk is dit een geweldige eer, en zeker met zo'n grootheid als Vincent van Gogh, die wij dit weer mogen maken. Ik ben er heel blij mee."

Twee maanden geleden werd zijn ontwerp door een speciale jury, met vertegenwoordigers van Drents Museum en binnenstadsvereniging Vaart in Assen, uit meerdere inzendingen gekozen. Er was groot enthousiasme over zijn plan. Dus Bügel mocht weer aan de slag.

Ontwerp plagiaat?

Maar al snel sloeg de positieve sfeer om. Een paar Asser kunstenaars waarschuwden het Drents Museum voor een 'misser' en 'dreigende plagiaat'. Het gekozen ontwerp was namelijk bijna een kopie van het werk van de Franse beeldhouwer Bruno Catalano. Die maakt bizarre sculpturen waarvan essentiële delen van het lichaam ontbreken, maar waarbij het figuur wel altijd een grote tas draagt. En zo zou Vincent van Gogh ook afgebeeld worden op de kop van de Vaart.