Bewoners van gebied in Meppel waar mogelijk themapark komt, zijn niet blij met plannen: 'Hier moet je afblijven'

Hans Wenke woont al 52 jaar in het gebied. Daarmee is hij de langstwonende bewoner van Nijentap. Hij ziet het met lede ogen aan. "Dit is de mooiste plek. Ik ga hier nooit meer weg." Hij geniet van de rust en de natuur in het gebied. "Ik heb hier wel eens vrienden die komen overnachten. Zij kunnen soms niet slapen van de stilte. Dat zegt genoeg." Hij vraagt zich af of het allemaal wel kan. "Ik weet niet of dit financieel wel een goede zaak is."

Hij windt zich op over de communicatie van de gemeente. "Abominabel. Van communicatie kon je drie jaar geleden niet spreken." In de nieuwe wethouder, Klaas de Vries, heeft hij meer vertrouwen. "Dat wil niet zeggen dat ik het met hem eens ben. Maar hij komt op mij integer over." Henk en Alien zien ook verbetering in de communicatie "Er wordt nu wel gecommuniceerd, dat is beter. Maar het nieuws van het themapark komt opeens uit de lucht vallen, terwijl het al wel een paar jaar boven de markt bleek te hangen."

De communicatie lijkt dus beter, maar is nog niet perfect. Ilka van der Poel: "Ze komen alleen langs met slecht nieuws. Dus communicatie? Het lijkt eigenlijk meer op mededelen."

Eerder geweten

Liever hadden bewoners eerder geweten dat er plannen voor het gebied waren. "Als we dit meteen te horen kregen, hadden we deze boerderij niet gekocht en verbouwd. Dan hadden we ons deze stress bespaard", zegt Marco Vermeer. Het is ondertussen even stil bij Rudolf- en Paulien Stapel. Ze denken na of ze de nieuwe stal ook gebouwd hadden, met de informatie van nu. "Ja, toch wel. Het was op dat moment ook noodzakelijk en tevens is stilstand achteruitgang", zegt Rudolf.

Ze zien het liefst dat er niets aan het gebied veranderd. "Maar als er toch wat gaat gebeuren, houd het dan klein", is hun boodschap. "Windmolens zie ik ook niet zitten", verzucht Marco Vermeer. "Doe dan zonnepanelen. Als je hier zestig hectare aan zonnepanelen neerlegt is het energievraagstuk meteen opgelost." Het themapark wilt hij niet. "Het klinkt megalomaan, als een prestigeproject", vult Ilka van der Poel aan. "Dit gaat voor overlast zorgen. Licht-, geluids- en verkeersoverlast."

Paulien en Rudolf Stapel wijzen erop dat een industrieterrein geleidelijk komt en uitbreidt, terwijl het themapark er ineens is. "Dat is een heel ander verhaal." Hans Wenke merkt daarbij op dat het van twee kanten komt. "Stel dat park komt er en je hebt hier nog boeren zitten. Als die boer moet bemesten, dan gaan de gasten op het park dat echt wel merken." Nee, de bewoners staan best wel open voor een beetje verandering in het gebied, als het echt nodig is. "De wereld verandert nu eenmaal", reageert Alien Jalvingh. Hans Wenke: "Het is een uniek gebied. Ik noem dit cultuurhistorisch agrarisch. Daar moet je eigenlijk gewoon niets aan doen. Daar moet je van afblijven. En als je wel iets wilt doen hier, communiceer dan met iedereen."