Frida Kahlo: indrukwekkende kunstwerken en een roerig leven

Voor het eerst komen twee collecties van Frida Kahlo samen: de collectie met schilderijen en tekeningen van Museo Dolores Olmedo en de collectie persoonlijke objecten van Museo Frida Kahlo (Casa Azul), beide in Mexico Stad.

"Het is heel bijzonder hier nu te zijn en alle topstukken te zien. Het heeft tien jaar geduurd en ik ben er trots op dat we deze collecties naar Assen krijgen", zegt Harry Tupan, directeur van het Drents Museum tijdens de reis in Mexico.

Een bewogen leven

Frida Kahlo werd in 1907 geboren in Casa Azul in Mexico stad. Op zesjarige leeftijd kreeg ze polio en in 1925 was Frida slachtoffer van een bijna dodelijk busongeluk waarbij een metalen buis haar torso doorboorde. Ze overleefde het, maar zou haar hele leven pijn lijden en vele operaties ondergaan. De aan bed gekluisterde Frida begon te schilderen. "Een zeer belangrijk schilderij over het ongeluk en de pijn die ze had is De Gebroken Zuil", vertelt conservator Annemiek Rens. "Je ziet haar gebroken lichaam. Je ziet de tranen over haar wangen rollen en je ziet spijkers in haar lichaam."

Frida Kahlo, De gebroken zuil, 1944 (Rechten: Drent Museum)

Teotihuacan

Kahlo groeide op in de tijd van de Mexicaanse revolutie en was overtuigd communist. De revolutionairen wilden af van de Europese invloeden en terug naar de tradities van het oorspronkelijke Mexico. Hoewel Frida zelf Europese roots had via haar Duitse vader, sprak dit haar enorm aan. De Mexicaanse cultuur bleef haar hele leven een grote rol spelen. Zowel in haar kunst als in haar kleding. Zo bezocht zij ook de piramides van Teotihuacan, gebouwd rond 100 voor Christus. De piramides stammen uit de pre-Colombiaanse tijd en worden omhuld door mysteries. Want nog altijd is niet duidelijk wie de Teotihuacanen waren en hoe men hier leefde.

Ook voor veel huidige Mexicanen spelen tradities een grote rol. "Wij voelen ons allemaal verbonden met waar we vandaan komen, met onze voorouders. Een plek als Teotihuacan heeft voor ons allemaal iets waarmee we ons verbonden voelen", zegt bezoeker Leonardo Vara voor een van de piramides.

Filmopnames op een van de piramides van Teotihuacan (Rechten: RTV Drenthe/Annelies Hemeltjen)

Grote liefde

Tijdens haar schooltijd ontmoette Frida de beroemde kunstenaar Diego Rivera toen hij aan een muurschildering in haar schoolgebouw werkte. Later zocht ze hem opnieuw op en vroeg zijn advies over de kansen om als kunstenaar in haar levensonderhoud te voorzien. Ze vonden elkaar niet alleen in hun idealen over de kunst, maar ook in hun politieke overtuiging voor het communisme. Hoewel Frida twintig jaar jonger was, werden de twee verliefd en trouwden in 1929. Frida's moeder omschreef de onwaarschijnlijke combinatie als de liefde tussen een duif (Frida) en een olifant (Diego). Ondanks de vele buitenechtelijke relaties van beide partners en een korte scheiding zou hun liefde tot Frida's dood standhouden.

"Er was zoveel tussen die twee, maar het was een moeilijke relatie door het leven wat ze leidden. Rivera had zo zijn affaires en Kahlo had ze ook. Maar het leek erop dat ze een soort afspraak hadden over een open huwelijk. Ze konden uiteindelijk erg goed met elkaar overweg en ze hielden veel van elkaar," zegt Adriana Jaramillo van Museo Dolores Olmedo.

Frida's gezondheid ging steeds verder achteruit en ze bracht soms maanden in het ziekenhuis door. Op 13 juli 1954 stierf ze. De woorden 'Viva la Vida' die ze in deze periode aan één van haar laatste schilderijen toevoegde, waren als een motto voor de manier waarop Frida Kahlo in het leven stond.