Maakte een schoolhoofd de eerste selfie van Drenthe?

Schoolhoofd Willem de Vries (1884-1945) van de Openbare Lagere School in Linde vervulde zijn functie ruim drie decennia lang, 1910 tot en met 1944. Er moest natuurlijk gewerkt worden, maar de Lindenaar had meer dan genoeg tijd voor zijn hobby: fotografie. Door de jaren heen fotografeerde hij het doodnormale leven in het Zuid-Drentse dorp. Hij zag het straatbeeld veranderen, de jeugd van zijn lagere school opgroeien en maakte er foto's van. Zijn hobby groeide uit tot een collectie van meer dan duizend foto's, waarvan zelfs de glasnegatieven bewaard gebleven zijn. En dat is vrij uniek.

Haarscherpe glasnegatieven

Mark Goslinga is curator Beeld en Geluid bij het Drents Archief en nam de verzameling glasnegatieven van De Vries onder de loep. "We hebben wel foto's van Drenthe uit die tijd van andere fotografen, maar niet zoveel glasnegatieven. Die zijn haarscherp en daarop zie je meer dan op de uiteindelijke foto's", vertelt Goslinga. Waar je op een portretfoto bijvoorbeeld enkel een persoon met een lege achtergrond ziet, kun je op glasnegatieven ook zien waar de fotograaf het gordijntje dat als achtergrond dient aan heeft opgehangen en soms het erf of de boerderij waar de foto voor is gemaakt. "En dat vertelt ons weer iets over de technieken van de fotograaf", vertelt de curator.

De foto's van De Vries geven een bijzonder inkijkje in het leven van de inwoners van Linde in de decennia van voor de Tweede Wereldoorlog. Zo legde hij bakker Albert Meppelink vast, die in zijn bakkerij het deeg kneedt. Ook is er een foto van de broers Jan en Albert Vrielink en Berend en Jan Bielefeld die met hun motoren poseren op het schoolplein van de Openbare Lagere School. Ook buiten Linde ging De Vries op pad, getuige bijvoorbeeld foto's van het hunebed bij Rolde, het oude postkantoor van Dedemsvaart en een huisartsenwoning in Zuidwolde.

Alledaags maakt juist bijzonder

Dat De Vries juist het alledaagse leven in en rondom Drenthe vastlegde is volgens Goslinga bijzonder, omdat beroepsfotograven in die tijd veelal alleen portretfoto's maakten. "Mensen gingen daarvoor naar de studio van de fotograaf, in hun zondagse kloffie. De waarde van amateurfotograven als Willem de Vries is dat zij gewoon fotografeerden wat ze leuk vonden", vertelt de curator. Doordat het schoolhoofd uit Linde zo veel foto's heeft achtergelaten, hebben de onderzoekers van het Drents Archief een completer beeld gekregen van wat er zoal speelde in het dorp. "Mensen rondom een paasbult, een bordje bij de aanleg van de elektriciteit, vermaak in het dorp. Hij fotografeerde echt van alles en nog wat", zegt Goslinga.

Willem de Vries was een man die midden in de maatschappij stond en juist daardoor van dichtbij zoveel mensen in hun dagelijkse leven kon vastleggen. Behalve foto's van het alledaagse maken, had hij ook een andere passie: geologie. Beide hobby's combineerde hij en dus staat zijn collectie stenen zeer gedetailleerd op de foto. Het schoolhoofd stierf kort voor de bevrijding van Nederland. In 1945 werd hij doodgeschoten door een Duitse soldaat, vermoedelijk omdat hij een bevel negeerde dat hij vanwege zijn doofheid op latere leeftijd niet kon horen. Dankzij zijn enorme collectie leven de herinnering aan Willem de Vries en de levens van de mensen om hem heen voort in de Drentse geschiedschrijving.

Het Drents Archief heeft de omvangrijke collectie van Willem de Vries gedigitaliseerd. Die is via internet gratis te bekijken en te downloaden in de beeldbank van het archief.