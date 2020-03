Paasvuren verboden, maar 'het vuur moet blijven branden'

'Het is opnieuw een flinke domper voor iedereen die zich met activiteiten op cultuurgebied bezighoudt." Barry Gepken uit Erica is van stichting De Mammoet, die onder meer het jaarlijkse paasvuur in Erica organiseert. "Samenkomsten kunnen niet meer, dus zo'n paasvuur ook niet."

Toch denkt Gepken meteen aan een alternatief. "Met respect voor de regels en elkaars gezondheid. Maar laten we allemaal een klein paasvuurtje maken, want het vuur moet blijven branden. Desnoods met een klein vuurkorfje. Samen zijn we dan toch een groot paasvuur."

Gepken is vooral bang dat het cultuurgoed van het paasvuur verdwijnt als het dit jaar wordt overgeslagen. Zijn eigen stichting was van plan om in Erica dit jaar niet de grootste maar wel de mooiste brandstapel te maken. "We hadden al mooie takken gezocht, maar we gaan ons nu beraden. Ik denk wel dat we met stichting De Mammoet rondom een vuurtje kruipen. Op gepaste afstand van elkaar."