Auto tegen boom: meerdere zwaargewonden bij ongeluk Ekehaar

Op de Hemmenweg tussen Ekehaar en Anreep is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Hulpverleners spreken ter plaatse van meerdere slachtoffers. Drie gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een auto met meerdere inzittenden is rond kwart over twee tegen een boom gebotst. Waardoor dat gebeurde is nog niet bekend. De hulpverlening kwam direct daarna op gang.