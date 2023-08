Dode en vier gewonden bij ongeluk Ekehaar

Op de Hemmenweg tussen Ekehaar en Anreep is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd. Een inzittende van een auto kwam bij het ongeluk om het leven. Vier anderen raakten gewond, van wie twee zwaargewond.

De auto met vijf inzittenden is rond kwart over twee zeer waarschijnlijk tegen een boom gebotst. Er waren in elk geval geen andere auto's bij betrokken, laat de politie weten. Hoe het ongeluk kon gebeuren onderzoekt de politie nog.