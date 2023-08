Meisje uit Assen overleden bij ongeluk Ekehaar, vier andere minderjarigen gewond

Bij een ongeluk op de Hemmenweg tussen Ekehaar en Anreep is vannacht een meisje uit Assen om het leven gekomen. Haar leeftijd is niet bekendgemaakt.

Rond kwart over twee botste een auto met vijf minderjarige inzittenden tegen een boom. Vier van hen kwamen uit Assen, de vijfde woonde in Rolde. Geen van de jongeren had een rijbewijs, meldt de politie.