Hiswa-Recron Noord wil garantiefonds voor recreatiebedrijven in Drenthe

De meeste recreatiebedrijven in Drenthe zijn gewoon open, maar merken dat mensen niet durven te reserveren. "Vanuit Hiswa-Recron willen we heel graag dat de gasten weer wat meer vertrouwen krijgen en ook weer durven te boeken", zegt regiomanager Petra Ellens in het RTV Drenthe-programma Cassata. "Een mogelijk lockdown houdt gasten tegen om te boeken. Met zo'n voucher houd je het recht om je vakantie op een later moment te vieren. Dan heb je als gast niet het gevoel ik ben mijn geld kwijt. Zo willen we het vertrouwen van de gast terugkrijgen."

Agnes Heijn van camping De Berken in Gasselte is druk met de voorbereiding voor het komende seizoen. De camping gaat gewoon op 1 april open. Maar ook daar merken ze de gevolgen van de corona-crisis. " De afgelopen veertien dagen is er niet of nauwelijks gereserveerd", zegt Heijn. "We hebben veel telefoon en mails gehad de afgelopen week van mensen die al geboekt hebben en nu bang zijn. Ze durven niet meer te komen."

Bij camping De Berken is daarom al zo'n voucher ingevoerd. "Als ze annuleren kunnen ze op een ander tijdstip terugkomen. En je merkt dat het de onzekerheid bij mensen wegneemt", zegt Heijn"

Petra Ellens hoopt dat Hiswa-Recron de komende week met de provincie verder kan praten over de totstandkoming van het fonds en dat de provincie bereid is een garantie te geven. "Zodat de markt weer wat meer vertrouwen krijgt en boekingen weer op gang komen, want die liggen nu wel heel erg stil."

Hiswa-Recron Noord wil een garantiefonds voor recreatiebedrijven

