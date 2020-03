De eerste koeien dartelen weer in de wei; of stonden ze er al?

Yvonne Oosterhuis uit Wittelte heeft afgelopen jaar zo'n dertig drachtige koeien de hele winter buiten gehouden. "We zien dat ze buiten veel meer beweging krijgen, ze vlot kalven, en dat de biest (eerste melk) beter is." Het bedrijf heeft geluk, het staat op hoge zandgrond en de wei is daardoor niet nat.

Slecht voor de poten

In Witteveen is dat wel anders. Het bedrijf van de familie Van den Heuvel zag zich vanwege het natte land wel gedwongen de koeien in de wintermaanden binnen te houden. "Anders trappen ze alles kapot en dat is niet goed voor de poten van de koeien. Ze kunnen dan ontstekingen krijgen", zegt zoon Marcel van den Heuvel. Het bedrijf heeft vandaag de honderd koeien voor het eerst de wei in gelaten. Als het weer het toelaat, mogen ze tot Sinterklaas buiten grazen.

Te weinig gras

Een probleem met het 's winters weiden van koeien is dat het gras dan nauwelijks groeit. Daardoor krijgen de dieren veel te weinig voedingsstoffen binnen. Oosterhuis zette daarom een wagen met hooi op het weiland. Koeien die op dit moment melk geven, moeten nog even wachten tot het gras op de wei voldoende is gegroeid.

De familie Oosterhuis zet in op het lang laten weiden van koeien. Maar 's winters de koeien buiten houden is een unicum. "Dit is het eerste jaar in mijn leven als boerin dat ik ze buiten heb", zegt ze.