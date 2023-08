Oud-burgemeester Mathilde van den Brink overleden

In haar woonplaats Utrecht is oud-burgemeester Mathilde van den Brink van de toenmalige gemeente Gieten overleden. Dat heeft de gemeente Aa en Hunze bekendgemaakt. Gieten is tegenwoordig onderdeel van die gemeente.

Van den Brink was burgemeester van 1980 tot 1986. Ze was in 1980 de eerste vrouwelijke burgemeester in onze provincie.

"Zij heeft zich in deze periode met toewijding ingezet voor de gemeente Gieten en haar inwoners", schrijft het huidige gemeentebestuur.

Lange loopbaan

De bestuurlijke loopbaan van Van den Brink was lang en gevarieerd. Na haar burgemeesterschap was ze onder meer voorzitter van de Raad voor Jeugdbeleid, lid van het Europees Parlement namens de PvdA en waarneemster bij verkiezingen in Kosovo en Afghanistan.