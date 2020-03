Boeren Zuidwolde starten bezorging weekpakketten

"Ik ben geïnspireerd geraakt door een uitzending van Jinek, waarin ondernemers vertelden over hun initiatief 'support your locals'. Ik was zelf bezig met een project om vlees bij onze boeren te krijgen. Ik dacht: er zullen toch ook wel boeren zijn die vanuit de basis hun product naar de markt willen brengen? Toen ben ik gaan bellen en de anderen zeiden meteen 'ja'," zegt initiatiefnemer en varkenshouder Edwin Vis.

Klara van den Bosch van Zuivelboerderij De Waard en Mariët Flinkert van boerderijwinkel Flinkert Boerenkaas wilden per 1 april starten met een winkel in streekproducten in het centrum van Zuidwolde. "We merken toch dat mensen soms wat huiverig zijn om het erf van een boer op te gaan om iets te kopen", zegt Van den Bosch.

Andere producten mogelijk

Maar door het coronavirus dreigt dat plan nu vertraging op te lopen. Toen Edwin Vis belde of ze producten aan wilden leveren voor een boodschappenpakket reageerden de twee dan ook meteen enthousiast. Van den Bosch levert de zuivel voor het weekpakket en Flinkert kaas. Daarnaast zit er varkensvlees in het pakket van varkenshouder Henk Jan ten Kate en brood en turfkoek van bakker Jimmy Braat.

Er is ruimte voor andere producten. "We missen nog een aantal partijen. Zo missen we de groente. Maar je kunt ook denken aan zalm, kip, rund en eieren. Het maakt ons niet uit. Meld je aan voor ons initiatief, dat maakt het voor de consument alleen maar interessanter", aldus Vis.

Het eerste weekpakket met boodschappen is vandaag per tractor afgeleverd bij een klant in Veeningen. Die zegt: "Wat een mooi initiatief!"