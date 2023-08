Toyisten-kunstenaars willen dat De Stip in Emmen geverfd wordt

De Stip, het grote kunstwerk in Emmen, heeft een nieuwe laag verf nodig. De Toyisten, een groep van 26 anonieme kunstenaars, willen dat de gemeente dat regelt. De Stip moet in topconditie zijn voor het bezoek van koning Willem Alexander, vinden de kunstenaars.

De voormalige gasbol van Enexis werd in 2009 en 2010 omgetoverd tot kunstwerk door de Toyisten (een uit Emmen afkomstige kunststroming). In 2015 werd De Stip voor het laatst onder handen genomen. Maar inmiddels is de bol aan nieuw onderhoud toe.

'Niet heel mooi'

"Ik heb foto's voorbij zien komen, hij is niet heel erg mooi op dit moment", zegt kunstenaar Dejo. Daarom schreven de Toyisten ruim een maand geleden een brief aan de gemeente Emmen. Op 17 juli om precies te zijn. "Tot nu toe heb ik geen reactie gekregen. Dat vind ik wel behoorlijk vreemd, een reactie had ik wel verwacht. Wellicht dat het nog kan, we zitten nog in de zomermaanden."