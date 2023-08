Hobbelweg tussen Rolde en Anderen vanaf woensdag drie maanden dicht

De Gieterstraat tussen Rolde en Anderen is vanaf woensdag drie maanden afgesloten. De gemeente Aa en Hunze gaat de hobbelige weg aanpakken.

Met de reparatie, die volgens planning tot 1 december duurt, moet de weg veiliger worden. De weg zit vol hobbels, waardoor automobilisten er bijna overheen stuiteren. Die hobbels worden veroorzaakt door boomwortels en veenoxidatie, waardoor de bodem verzakt of juist opbolt.

Oude eiken blijven staan

Van de 347 eikenbomen hoeven er waarschijnlijk maar twee te worden gekapt. De gemeente heeft namelijk een manier gevonden om de weg te repareren zonder dat daarvoor veel bomen hoeven te sneuvelen. In eerste instantie zou de rij eikenbomen gekapt worden, maar daar stak de gemeenteraad een stokje voor.

Met een nieuwe techniek wordt de bovenste laag van het asfalt verwijderd. Vervolgens worden er gaten in de onderlaag geboord op plekken waar het wegdek is verzakt. In die gaten wordt grind geïnjecteerd, dat ervoor moet zorgen dat er een stabiele bodem ontstaat onder de weg.