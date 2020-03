Nieuw Moscou deelt bloeiende planten uit om bijen te redden

Daarom voert imker Henk Dekker Elim al een paar jaar actie. Samen met het buurthuis Nieuw Moscou pakt hij het wat groter aan. Via de subsidie Vitaal Platteland van de provincie hebben inwoners van Elim, Nieuw Moscou en Hollendscheveld voor 40 euro per huishouden bloeiende planten besteld. Sneeuwbes, vlinderstruiken en prunussen. Door op zo veel mogelijk plekken bloeiende planten en struiken neer te zetten word geprobeerd de bijenstand weer omhoog te krijgen.

Waarom sterft de bij uit?

Het is een keten van ontwikkelingen waarom de bij aan het uitsterven is. Veroorzaakt door boeren maar ook mensen met een tuin. Imker Hans Dekker. "Bloeiende planten op akkers en in weilanden zie je niet meer. Weilanden zijn de afgelopen decennia grote groene biljardlakens geworden met alleen één soort gras. Er is geen klaverbloempje meet te vinden. In tuinen is de afgelopen tientallen jaren ook veel veranderd: de verstening heeft toegeslagen. Daar waar vroeger planten stonden staan nu twee of drie auto's."

"En dan is er nog het gebruik van landbouwgif en onkruidverdelger zoals Roundup in tuinen. Door al dat gespuit verdwijnen ook bloeiende plantensoorten, zoals de dovenetel. En het gif komt ook in bloeiende planten terecht. De bijen eten eten ervan en de gifstof zorgt ervoor dat ze uiteindelijk het loodje leggen" concludeert Dekker.

vrijwilligers van buurthuis Nieuw Moscou brengen de bijenplanten rond (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Corona gooit roet in het eten

Eigenlijk had het een feestje moeten zijn. "Bij het Buurthuis Nieuw Moscou zou een markt georganiseerd worden waar iedereen zijn bestelde planeten onder het genot van iets lekkers op zou komen halen. En kinderen zouden dan bij de mensen mee gaan helpen met planten poten" vertelt vrijwilliger Seine Ruiter van het buurthuis. Maar het corona-virus gooit roet in het eten. "Daarom brengen vrijwilligers de planten nu zelf met een aanhanger rond naar alle adressen."